リクルートは、同社が運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス「ホットペッパービューティー」で、ポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を開催する。 期間内に来店したサロンへのリピート予約と来店で、最大30％の「ホットペッパービューティー限定ポイント」が進呈される。 特設サイト