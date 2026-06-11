ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ロサンゼルス・ホノルル・バンクーバー・ソウル/仁川線を期間増便する。ロサンゼルス線は、8月9日から16日までの水曜を除く週6往復、8月28日から9月23日まで1日1往復を増便し、最大1日2往復となる。ホノルル線は、8月19日から26日までの月・水・金・土曜の週4往復を追加し、毎日運航する。バンクーバー線は、8月20日から27日までの木・日曜の週2往復を追加し、毎日運航する。ソウル線は、7月31日から8