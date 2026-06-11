東京都港湾局と東京みなと祭協議会は、「東京みなと祭」を6月27日・28日に開催する。海上自衛隊の護衛艦、海上保安庁の測量船「平洋」、港湾局のしゅんせつ船「海竜」を一般公開する。東京消防庁と東京税関の音楽隊演奏、官公庁マスコット紹介、日本海洋少年団の手旗信号実演を実施する。東京港に関わる官公庁や港湾関係団体、クルーズ会社のブースを設け、制服着用体験やバーチャル操船体験を用意する。ターミナル外では給水船や