東京都港湾局と東京みなと祭協議会は、「東京みなと祭」を6月27日・28日に開催する。

海上自衛隊の護衛艦、海上保安庁の測量船「平洋」、港湾局のしゅんせつ船「海竜」を一般公開する。東京消防庁と東京税関の音楽隊演奏、官公庁マスコット紹介、日本海洋少年団の手旗信号実演を実施する。

東京港に関わる官公庁や港湾関係団体、クルーズ会社のブースを設け、制服着用体験やバーチャル操船体験を用意する。ターミナル外では給水船や清掃船のデモンストレーションも行う。

当日先着で乗船できる東京港周遊クルーズを実施し、水素燃料電池船「東京みらい丸」、水上バス、水上タクシー「marine03」を特別運航する。「東京みらい丸」船内では航行中に水素燃料電池船の仕組みを解説する。

冷凍コンテナ体験、キッチンカー出店、ペーパークラフト作成などのワークショップ、スタンプラリー、抽選会も実施する。

場所は東京国際クルーズターミナル。開催時間は午前10時から午後5時までで、入場無料。駐車場は設けない。無料シャトルバスをりんかい線東京テレポート駅との間で20分間隔程度で運行する。ゆりかもめ東京国際クルーズターミナル駅からは徒歩8分。