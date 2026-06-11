エヴァートンに所属するFWイリマン・エンディアイェに対して、マンチェスター・シティが関心を示しているようだ。現在26歳のエンディアイェは、昨季プレミアリーグで32試合に出場し6ゴール3アシストを記録。高いドリブル能力と推進力を武器に、エヴァートン攻撃陣の中心選手として存在感を発揮した。『ESPN』によると、マンチェスター・シティは退団の可能性が浮上しているFWサヴィーニョの後継候補としてエンディアイェをリストア