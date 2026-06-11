【レゴ アーキテクチャー サグラダ・ファミリア】 11月1日 発売予定 価格：129,980円 レゴ ジャパンは、ブロック玩具「レゴ アーキテクチャー サグラダ・ファミリア」を11月1日に発売する。価格は129,980円。 本商品はスペイン・バルセロナの未完の教会「サグラダ・ファミリア」をレゴ アーキテクチャーシリーズで再現したもの。