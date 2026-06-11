アップルはWWDC 2026の基調講演が終了した直後、iOS 27ベータ1を開発者向けに提供し始めました。この最新ベータ版から、カメラアプリに新たな「Siriモード」が追加され、一部のユーザーインターフェース（UI）が変更されていることが明らかとなりました。 MacRumorsによると、刷新されたカメラアプリには、ビデオや写真、そのほかの撮影モードに加えて、新たに「Siri」モードが追加されているとのこと。今回の開発者向けベータ