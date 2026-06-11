アップルはWWDC 2026の基調講演が終了した直後、iOS 27ベータ1を開発者向けに提供し始めました。この最新ベータ版から、カメラアプリに新たな「Siriモード」が追加され、一部のユーザーインターフェース（UI）が変更されていることが明らかとなりました。

MacRumorsによると、刷新されたカメラアプリには、ビデオや写真、そのほかの撮影モードに加えて、新たに「Siri」モードが追加されているとのこと。今回の開発者向けベータ版では、カメラアプリの下部をスワイプすることで、このSiriモードに切り替えられるようになっています。

Siriモードには「ビジュアルインテリジェンス」が統合されており、被写体を撮影してそのままSiriに質問することが可能。Siriは撮影対象に関する質問に答えるだけでなく、植物や動物、ランドマークなども識別できます。

また、iOS 27のビジュアルインテリジェンスは、新たなカテゴリーにも対応範囲を広げています。料理のカロリー計算ができるほか、レストランの伝票にカメラを向けると、合計金額や項目を正確に認識し、友人との割り勘の際にそれぞれの支払額を計算できるようになりました。

さらに、Siriモードで中央のシャッターボタンを押して写真を撮影すると、その画像に基づいてSiriが関連情報を提示します。右側のボタンからはGoogle画像検索を呼び出すことができ、左側のボタンからは特定の質問を入力・指定することが可能です。

そのほか、通常の写真やビデオの撮影モードなどでも、小規模なUIの更新が行われています。ナイトモードのオン、Live Photoのオフ、フラッシュの有効化といったクイックアクセスツールは、画面上部の中央にまとめて配置されるようになりました。それ以外のツール群には、従来の右上ではなく右下からアクセスする形に変更されています。

その一方、事前に噂されていた「カメラアプリのウィジェットセクション」（カメラコントロールの細かなカスタマイズ機能）は、現時点でベータ版には実装されていません。

なお、カメラアプリでSiriモードを利用するには、Siriのウェイトリスト（順番待ち）への参加が必要です。現在、iOS 27ベータ版は開発者向けにのみ提供されていますが、アップルは7月にパブリックベータ版を公開する予定。iOS 27の正式版は2026年秋に一般リリースされる見込みです。

Source: MacRumors

Image: アップル

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