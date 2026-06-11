【真ゲッター2（真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.）】 12月 発売予定 価格：34,650円 海外のホビーメーカー「AWAKEN STUDIO」は、アクションフィギュア「真ゲッター2（真ゲッターロボ 世界最後の日 ver.）」を12月に発売する。価格は34,650円。 本製品は、OVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場する「真ゲッター2