銀行から資産運用を勧められると、「元本割れしたらどうしよう」と迷う方もいらっしゃるかもしれません。特に、これまで大きな投資経験がない場合は、慎重になる方も多いでしょう。 一方で、現在も低金利の時代が続いています。普通預金の金利はわずかで、預けているだけではお金がほとんど増えません。また、物価上昇によって、お金の実質的な価値が下がるリスクもあります。そのため、「何もしないこと」自体にも注意が必