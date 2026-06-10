?鉄人?小橋建太（５９）が９日、「公益財団法人がんの子どもを守る会」への寄付金贈呈式に臨んだ。小橋は例年取り組んでいる、小児がんと向き合う子どもたちとその家族への継続的な支援を目的として、「ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎ」社代表取締役社長のの井上耕平とともに同会へ寄付金を贈呈。４月１６日に開催された自身のプロデュース大会「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」来場者からによる募金（２３万２３０