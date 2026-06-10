【フジミ模型 9月発売予定 カーモデル新商品】 6月10日 公開 「1/24 車NEXTシリーズ No.20 スズキ ジムニー JB64（XC/シフォンアイボリーメタリック）」 フジミ模型は、9月に発売を予定しているカーモデルの新商品情報を公開した。 今回、車NEXTシリーズから「スズキ ジムニー JB64（XC/シフォンアイボリーメタリック）」が登場。ルӦ