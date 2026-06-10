【フジミ模型 9月発売予定 カーモデル新商品】 6月10日 公開

「1/24 車NEXTシリーズ No.20 スズキ ジムニー JB64（XC/シフォンアイボリーメタリック）」

フジミ模型は、9月に発売を予定しているカーモデルの新商品情報を公開した。

今回、車NEXTシリーズから「スズキ ジムニー JB64（XC/シフォンアイボリーメタリック）」が登場。ルーフラック・キャリアボックス・シャベルパーツが付属した特別仕様も発売される。

他にも、「1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様）No.3 トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION（バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク）」や「リラックマとおでかけ ごゆるりはとバスツアー」の1号車で、リラックマのラッピングを施した車両（433号車）をモチーフしたモデルなどが登場する。

1/24 車NEXTシリーズ No.20 スズキ ジムニー JB64（XC/シフォンアイボリーメタリック）

発送予定日：9月15日

価格：4,620円

コード：4968728066714

2018年に発売されたジムニーJB64W-1型のXCグレードをモチーフにしたスナップキット。

特別仕様（アウトドアパーツ付き）

発送予定日：9月15日

価格：5,280円

コード：4968728066721

□「1/24 車NEXTシリーズ No.20 スズキ ジムニー JB64（XC/シフォンアイボリーメタリック）」のページ

□「1/24 車NEXTシリーズ No.20 EX-2 スズキ ジムニー JB64（XC/シフォンアイボリーメタリック）（特別仕様/アウトドアパーツ付き）」のページ

1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様）No.3 トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION（バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク）

発送予定日：9月24日

価格：6,050円

コード：4968728066691

「トヨタ ヴェルファイア」2代目の30系前期型で、3.5リッターモデルのグレード「ZAエディション」をモチーフしたモデル。特徴的な車体色は専用色を使用し独特のメタリック感を再現している。

□「1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様）No.3 トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION（バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク）」のページ

1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様）No.4 トヨタ アルファード GF3.5L（シルバーメタリック）

発送予定日：9月24日

価格：6,050円

コード：4968728066707

「3代目アルファード（30系前期型）」にシルバーメタリックが追加ラインナップ。特徴的なメタリックカラーを特殊塗装で再現している。

□「1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様）No.4 トヨタ アルファード GF3.5L（シルバーメタリック）」のページ

1/72 ミリタリーシリーズ No.19 EX-1 陸上自衛隊 高機動車（2両入り）特別仕様（リアルモールドタイヤ付き）

発送予定日：9月17日

価格：4,290円

コード：4968728723723

陸上自衛隊の普通科部隊を中心に各職種へ配備されている高機動車を精密に再現したモデル。新金型によるプラ製ホイールとゴム製タイヤが付属するリアルモード仕様となっている。

□「1/72 ミリタリーシリーズ No.19 EX-1 陸上自衛隊 高機動車（2両入り）特別仕様（リアルモールドタイヤ付き）」のページ

1/32 観光バスシリーズ No.101 いすゞガーラ スーパーハイデッカー 「リラックマとおでかけ ごゆるりはとバスツアー」バージョン

発送予定日：9月28日

価格：10,780円

コード：4968728012070

リラックマの20周年を記念して2023年に運行を開始した「リラックマとおでかけ ごゆるりはとバスツアー」の1号車で、リラックマのラッピングを施した車両（433号車）をモチーフにしたモデル。本商品には、リラックマのカーラッピングを収録した専用デカールが付属する。

□「1/32 観光バスシリーズ No.101 いすゞガーラ スーパーハイデッカー 『リラックマとおでかけ ごゆるりはとバスツアー』バージョン」のページ

※発売日は流通により前後する場合があります。

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