【コーディー・トラバース】 2027年1月 発売予定 価格：17,270円 海外のホビーメーカー「STORM COLLECTIBLES（ストームコレクティブルズ）」は、アクションフィギュア「コーディー・トラバース」を2027年1月に発売する。価格は17,270円。 本製品は、ゲーム「ファイナルファイト」より、主人公の「コー