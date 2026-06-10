田久保真紀被告静岡県伊東市の前市長田久保真紀被告（56）＝有印私文書偽造・同行使などの罪で在宅起訴＝の学歴詐称疑惑を巡り、静岡地検は10日、公選法違反容疑などについて嫌疑不十分で不起訴とした。静岡県警が、虚偽の経歴を報道機関に提出したとして追送検していた。県警は他に、市の広報誌に虚偽の経歴を掲載した虚偽公文書作成・同行使、市議会の調査特別委員会（百条委員会）への出頭を拒否し記録を提出しなかった地方