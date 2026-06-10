圧倒的な戦績だった。福島のＪヴィレッジスタジアムで開催されたU-16インターナショナルドリームカップ。廣山望監督が率いるU-16日本代表は、初戦でコートジボワールに３−２で競り勝つ。続くフランス戦も３−１で勝利し、最後のアルゼンチン戦は４−１の完勝を収めた。総当たりのリーグ戦で３戦全勝。大会６連覇を飾った。アンダーカテゴリーでの大会で、各大陸の難敵をねじ伏せた廣山ジャパン。この結果に韓国メディアも