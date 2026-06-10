「次世代の黄金世代として可能性を示した」若き日本代表の“圧勝”に韓国メディアも関心。各大陸の難敵をねじ伏せる「期待感はさらに高まっている」

「次世代の黄金世代として可能性を示した」若き日本代表の“圧勝”に韓国メディアも関心。各大陸の難敵をねじ伏せる「期待感はさらに高まっている」