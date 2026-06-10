「次世代の黄金世代として可能性を示した」若き日本代表の“圧勝”に韓国メディアも関心。各大陸の難敵をねじ伏せる「期待感はさらに高まっている」
圧倒的な戦績だった。
福島のＪヴィレッジスタジアムで開催されたU-16インターナショナルドリームカップ。廣山望監督が率いるU-16日本代表は、初戦でコートジボワールに３−２で競り勝つ。
続くフランス戦も３−１で勝利し、最後のアルゼンチン戦は４−１の完勝を収めた。総当たりのリーグ戦で３戦全勝。大会６連覇を飾った。
アンダーカテゴリーでの大会で、各大陸の難敵をねじ伏せた廣山ジャパン。この結果に韓国メディアも関心を寄せる。『SPOTV news』は「次世代の黄金世代として可能性を示した」と報じる。
「今回の代表チームは、Ｊリーグのユースチームに所属する高校１年生の選手たちを中心に構成されている。かつて日本代表として活躍した梶山陽平の息子・梶山蓮翔（FC東京U-18）が10番を背負い、元日本ラグビー代表の父を持つFWのオツコロ海桜（昌平高）、クラブ史上最年少でプロ契約を結んだ三井寺眞（横浜F・マリノス）らが注目された」
なかでも三井寺に関しては、「今大会の全試合で得点を記録し、最も強烈な印象を残した選手となった」と言及する。
同メディアは「世代別代表チームの成績が、直ちに将来を保証するわけではない」としながらも、「欧州主要リーグで活躍する日本人選手たちや、世界の強豪と渡り合う日本代表チームを見て育ってきた世代であるという点において、期待感はさらに高まっている」と記す。
日本サッカー界の“好循環”を評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「喜田さんの姿を見て…」学んだ“プロ意識”を胸に――４月にプロ契約を結んだ横浜FMの16歳・三井寺眞がフランス戦で示した可能性
福島のＪヴィレッジスタジアムで開催されたU-16インターナショナルドリームカップ。廣山望監督が率いるU-16日本代表は、初戦でコートジボワールに３−２で競り勝つ。
続くフランス戦も３−１で勝利し、最後のアルゼンチン戦は４−１の完勝を収めた。総当たりのリーグ戦で３戦全勝。大会６連覇を飾った。
アンダーカテゴリーでの大会で、各大陸の難敵をねじ伏せた廣山ジャパン。この結果に韓国メディアも関心を寄せる。『SPOTV news』は「次世代の黄金世代として可能性を示した」と報じる。
なかでも三井寺に関しては、「今大会の全試合で得点を記録し、最も強烈な印象を残した選手となった」と言及する。
同メディアは「世代別代表チームの成績が、直ちに将来を保証するわけではない」としながらも、「欧州主要リーグで活躍する日本人選手たちや、世界の強豪と渡り合う日本代表チームを見て育ってきた世代であるという点において、期待感はさらに高まっている」と記す。
日本サッカー界の“好循環”を評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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