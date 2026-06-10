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【経済指標】 【米国】 ＊米貿易収支（4月）21:30 結果-559億ドル 予想-561億ドル前回-566億ドル（-603億ドルから修正） ＊米中古住宅販売件数（年率）（5月）23:00 結果417万件 予想407万件前回404万件（402万件から修正） 【カナダ】 ＊国際商品貿易（4月）21:30 結果27.2億カナダドル 予想21.0億カナダドル前回17.5億カナダドル（17.8億カナダドルから修正） 【発言・ニュース