【経済指標】
【米国】
＊米貿易収支（4月）21:30
結果　-559億ドル
予想　-561億ドル　前回　-566億ドル（-603億ドルから修正）

＊米中古住宅販売件数（年率）（5月）23:00
結果　417万件
予想　407万件　前回　404万件（402万件から修正）

【カナダ】
＊国際商品貿易（4月）21:30
結果　27.2億カナダドル
予想　21.0億カナダドル　前回　17.5億カナダドル（17.8億カナダドルから修正）

【発言・ニュース】
＊米３年債入札結果
最高落札利回り　4.192％（WI：4.189％）
応札倍率　　　　2.64倍（前回：2.54倍）

＊トランプ大統領
　トランプ大統領は、イランが昨夜、米軍のヘリコプター１機を撃墜したと明らかにし、米国はイランの攻撃に対応しなければならないと表明した。イランとの緊張が再び高まる可能性がある。