ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊米貿易収支（4月）21:30
結果 -559億ドル
予想 -561億ドル 前回 -566億ドル（-603億ドルから修正）
＊米中古住宅販売件数（年率）（5月）23:00
結果 417万件
予想 407万件 前回 404万件（402万件から修正）
【カナダ】
＊国際商品貿易（4月）21:30
結果 27.2億カナダドル
予想 21.0億カナダドル 前回 17.5億カナダドル（17.8億カナダドルから修正）
【発言・ニュース】
＊米３年債入札結果
最高落札利回り 4.192％（WI：4.189％）
応札倍率 2.64倍（前回：2.54倍）
＊トランプ大統領
トランプ大統領は、イランが昨夜、米軍のヘリコプター１機を撃墜したと明らかにし、米国はイランの攻撃に対応しなければならないと表明した。イランとの緊張が再び高まる可能性がある。
【米国】
＊米貿易収支（4月）21:30
結果 -559億ドル
予想 -561億ドル 前回 -566億ドル（-603億ドルから修正）
＊米中古住宅販売件数（年率）（5月）23:00
結果 417万件
予想 407万件 前回 404万件（402万件から修正）
【カナダ】
＊国際商品貿易（4月）21:30
結果 27.2億カナダドル
予想 21.0億カナダドル 前回 17.5億カナダドル（17.8億カナダドルから修正）
【発言・ニュース】
＊米３年債入札結果
最高落札利回り 4.192％（WI：4.189％）
応札倍率 2.64倍（前回：2.54倍）
＊トランプ大統領
トランプ大統領は、イランが昨夜、米軍のヘリコプター１機を撃墜したと明らかにし、米国はイランの攻撃に対応しなければならないと表明した。イランとの緊張が再び高まる可能性がある。