攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第65回は、ジェフユナイテッド市原・千葉の鈴木大輔だ。前編では17年ぶりのJ１昇格を果たした2025年シーズンとJ１百年構想リーグでの戦いなどを振り返ってもらった。後編ではまず、DFとして“ゴールを守る”場所でもあるバイタルエリアへの考え方を訊いた。――◆――◆――バイタルエリアは、