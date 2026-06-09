香港エクスプレス航空は、東京/羽田・東京/成田〜香港線限定の「エクスプレスセール」を6月9日午前11時から11日まで開催している。片道運賃はウルトラライト運賃が5,800円から、ライト運賃が6,800円から。いずれも燃油サーチャージ（片道11,200円）や諸税は別途必要となる。搭乗期間は6月15日から12月16日まで。一部除外期間がある。