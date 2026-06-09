生成AIを活用して作成した紙芝居を通じてSNSの正しい使い方を学ぶ講習が9日、柳井市の小学校で開かれました。講習には柳井市の新庄小学校4年生から6年生の児童あわせて107人が参加しました。講習で登場したのが生成AIを用いて作られた紙芝居です。SNS上では自分が被害者になったり加害者になったりすることを子どもたちに知ってほしいと県警本部 少年安全部人身安全・少年課少年安全サポーターのメンバーなどが