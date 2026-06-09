9日の日経平均株価は前日比1392.03円（2.17％）高の6万5416.63円と4日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は840、値下がりは667、変わらずは51。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を492.77円押し上げ。次いでアドテスト が264.29円、キオクシア が107.24円、イビデン が102.91円、太陽誘電 が100.57円と続いた。 マイナス寄与度は61.14円の押し下げでファストリ がトップ。以下