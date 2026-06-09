9日の日経平均株価は前日比1392.03円（2.17％）高の6万5416.63円と4日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は840、値下がりは667、変わらずは51。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を492.77円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が264.29円、キオクシア <285A>が107.24円、イビデン <4062>が102.91円、太陽誘電 <6976>が100.57円と続いた。



マイナス寄与度は61.14円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が15.08円、ソニーＧ <6758>が10.89円、大塚ＨＤ <4578>が9.22円、中外薬 <4519>が8.95円と並んだ。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、保険業、証券・商品、その他金融業が続いた。値下がり上位には石油・石炭、鉱業、倉庫・運輸が並んだ。



株探ニュース