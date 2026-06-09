「マクドナルド」は、6月17日（水）から期間限定で、「FIFA ワールドカップ26」の開催を記念した日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」を、全国の店舗で発売する。【写真】コンプしたい！「FIFAワールドカップ26セット」に付いてくるコレクタブルカップ■全8種類がラインナップ今回「VIVA！ワールドマック」から登場するのは、本大会が開催される北中米をイメージしたバーガー4種、マフィン1種、サイドメニュー3種から