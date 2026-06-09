4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」が、北中米の3カ国において現地時間6月11日(木)に開幕。サッカーファンにとって一気に熱が高まる特別なシーズンがやって来る。そこで今回は「MIYASHITA PARK」(東京・渋谷)で開催される、この時季のサッカー関連イベントを紹介。“サッカー尽くし” のスペシャル期間を楽しもう！【写真】渋谷駅から徒歩約3分のMIYASHITA PARKで“サッカー尽くし” のイベントが開催！楽曲『景