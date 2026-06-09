渋谷・MIYASHITA PARKがサッカーに染まる！FIFAワールドカップ2026の熱い盛り上がりを体感できるイベント各種開催
4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」が、北中米の3カ国において現地時間6月11日(木)に開幕。サッカーファンにとって一気に熱が高まる特別なシーズンがやって来る。そこで今回は「MIYASHITA PARK」(東京・渋谷)で開催される、この時季のサッカー関連イベントを紹介。“サッカー尽くし” のスペシャル期間を楽しもう！
【写真】渋谷駅から徒歩約3分のMIYASHITA PARKで“サッカー尽くし” のイベントが開催！
■■没入型の次世代応援体験イベント「SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE」
「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or(オア)」(1階カフェ＆バー、2階アートギャラリー＆ミュージックバー、3階カフェ＆ミュージックバー&イベントスペースの3階層から構成されるダンス・ナイトクラブ)では、2026年5月29日から7月20日(祝)までの期間、次世代型没入応援イベント「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」が実施される予定だ。
同所では、期間限定でSAMURAI BLUEの世界観を楽しめるオリジナルフードやドリンクが提供されるほか、映像演出やフォトスポットの設置なども行われる。
また、同期間に合わせて、SAMURAI BLUE及びサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーである「JI BLUE」(※ボーイズグループ“JO1”と“INI”のサッカーを愛するメンバーによるスペシャルユニット)の、期間限定デザインのセゾンカードも発行されるのでチェックしてみて。
なお、カード会員限定で入館チケットは10％割引に。「MIYASHITA PARK」におけるセゾンカードの利用に応じた抽選会など、会員向けの特別体験やオリジナル特典が多数用意されている。
「SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE」
期間：2026年5月29日(金)〜7月20日(祝)
時間：10時〜20時(最終入場19時30分) ※最終日のみ18時まで(最終入場17時30分)
会場：MIYASHITA PARK「or(オア)」
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1/2/3階
入場料：【平日】VIP(ドリンク付)：8000円、一般(18歳以上)：3900円、学生(中学生以上)：1500円、子ども(4〜12歳)：600円／【土日祝】VIP(ドリンク付)：1万円、一般(18歳以上)：4500円、学生(中学生以上)：1800円、子ども(4〜12歳)：800円
※セゾンカード・UCカード会員は優待価格(10％引き)で購入可能
※3歳以下・車いすの方は入場無料
■■熱気あふれるサッカー応援の聖地が登場！「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産」
「MIYASHITA PARK」では、2026年6月11日(木)から6月28日(日)までの期間、同所を「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産(略称:ミヤスタ)」と銘打ち、施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
「ファン、サポーターが一体となって熱狂を共有できるように」と、エンタメ、ファッション、フードなどさまざまなコンテンツが展開予定。サッカー初心者から熱心なサポーターまで楽しませてくれる。
そんなミヤスタで特に注目したいのは、サッカー日本代表を率いる森保監督の精巧な等身大フィギュア。試合中に幾度となく書き留められ、SNSでも「森保メモ」として大きな話題となったあの象徴的なシーンを完全再現。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」や「ベンチ前でメモを取る森保監督」と並んで記念撮影ができるミヤスタ限定のフォトスポットとなっている。
※設置場所はMIYASHITA PARK South 2階歩道橋スペース/MIYASHITA PARK 屋上芝生ひろば
また、2026年6月21日(日)は屋上芝生ひろばにて、「日本代表VSチュニジア代表戦」のパブリックビューイングが実施される予定(※事前申し込み制/無料)。元サッカー日本代表の稲本潤一さんもゲストとして登場予定！渋谷の空の下、大画面で繰り広げられる熱戦を多くのファンとともに分かち合おう。応募方法は、三井不動産公式X(旧Twitter)アカウント 「三井不動産BE THE CHANGE(@mf_bethechange)」にて別途案内。
「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産」
期間：2026年6月11日(木)〜6月28日(日)
会場：MIYASHITA PARK North 1階 「or(オア)」
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1/2/3階
■■“応援提灯”で会場が青に染まる！「SAMURAI BLUE 祭」
同じく「MIYASHITA PARK」にて2026年6月11日(木)から28日(日)までの期間、日本サッカー協会(JFA)が主催する、SAMURAI BLUEを応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE 祭」が開催される。
同イベントは、SAMURAI BLUEが掲げる合言葉「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」のもと、サッカー日本代表パートナー企業9社の特別協力を得て開催するもので、日本文化に根ざした「祭」をコンセプトに、さまざまなイベントやブースを展開。人々が集い、熱気を分かち合うことで、同期間に世界との戦いに挑むSAMURAI BLUEへの応援の輪を広げていく。
4階屋上の芝生ひろばに並ぶSAMURAI BLUEのチームカラー・青色の“応援提灯”は必見。初夏の渋谷が青に染まる。
そのほか、縁日をイメージしたイベントやフォトスポットも楽しめるほか、「青」をイメージしたオリジナルフードメニューも登場予定。また、同館南2階の吹き抜け広場には「JFA POP UP STORE」が出店され、和柄をモチーフにしたオフィシャル応援グッズなども販売される。賑わいと一体感に満ちた空間が演出される「SAMURAI BLUE 祭」に、ぜひ立ち寄ろう。
「SAMURAI BLUE 祭」
期間：2026年6月11日(木)19時30分〜6月28日(日)20時予定(通常営業時間 平日15時〜21時30分、土日祝 12時〜20時)
会場：MIYASHITA PARK 4階屋上 芝生ひろば
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10
入場料：無料
■■サッカーを自分らしく楽しめる！「adidas PLAY FREE PARK」
さらに「MIYASHITA PARK」4階の渋谷区立宮下公園・多目的運動施設には、誰もがサッカーを自由に楽しみ、熱狂できる特設ピッチとして「adidas PLAY FREE PARK(アディダス プレイ フリー パーク)」がオープン。こちらも、2026年6月11日(木)から6月28日(日)までの期間限定開催だ。
開催期間中は、特設ピッチにて行われる3対3フットボールトーナメントやアディダスアスリートやパートナーを招いた一夜限りのショーステージに加え、ピッチ外ではオリジナル証明写真「adiFOTO」での撮影や人気アーティストによる音楽ライブなど、サッカーを楽しめるコンテンツが多数展開予定。
3VS3 FOOTBALL(スリー ヴァーサス スリー フットボール)／6月20日・27日
特設ピッチにて2日間限定で、一般参加型の3対3フットボールトーナメントを開催。トーナメントを勝ち抜いたチームは、現役プロサッカー選手によるスペシャルチームと対決する。
【実施概要】
・日時
DAY 1：6月20日(土)
DAY 2：6月27日(土)
・スペシャルゲスト
DAY 1：喜田拓也選手、郷家友太選手、山根陸選手ほか
DAY 2：遠藤渓太選手、岡哲平選手、佐藤恵允選手ほか
※入場無料
※トーナメント参加チームの応募受付は終了しています
PLAY FREE SHOW(プレイ フリー ショー)／6月14日
スポーツやジャンルの垣根を超えた豪華ゲストが特別なショーステージに登壇。ゲストやコンテンツの詳細はアディダス公式SNSをチェック。
※入場無料
また、2026年6月11日(木)〜7月7日(火)の期間限定で、「MIYASHITA PARK」1階の「Park in Park」にFIFAワールドFIFAワールドカップ関連商品を取り揃えたポップアップストアが登場。各国代表ユニフォームをはじめとする関連アイテムが幅広くラインナップされ、限定ノベルティのプレゼントや歴代公式試合球の展示も行われる。
adidas PLAY FREE PARK
期間：2026年6月11日(木)〜6月28日(日)13時〜20時(土日 11時〜20時)
会場：渋谷区立宮下公園・多目的運動施設
住所：東京都渋谷区渋谷1-26-5 MIYASHITA PARK 4階
入場料：無料
期間限定ポップアップストア「adidas FIFA World Cup Store Rayard Miyashita Park “PLAY FREE STORE”」
期間：2026年6月11日(木)〜7月7日(火)
時間：11時〜21時
会場：MIYASHITA PARK 1階 Park in Park
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-20
「MIYASHITA PARK」で開催されるさまざまなイベント。「サッカー日本代表を応援するならこの場所！」という熱気あふれる同施設にみんなで集まって、世界へ向けて声援を届けよう！
文＝平井あゆみ、澤田麻依
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】渋谷駅から徒歩約3分のMIYASHITA PARKで“サッカー尽くし” のイベントが開催！
「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or(オア)」(1階カフェ＆バー、2階アートギャラリー＆ミュージックバー、3階カフェ＆ミュージックバー&イベントスペースの3階層から構成されるダンス・ナイトクラブ)では、2026年5月29日から7月20日(祝)までの期間、次世代型没入応援イベント「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」が実施される予定だ。
同所では、期間限定でSAMURAI BLUEの世界観を楽しめるオリジナルフードやドリンクが提供されるほか、映像演出やフォトスポットの設置なども行われる。
また、同期間に合わせて、SAMURAI BLUE及びサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーである「JI BLUE」(※ボーイズグループ“JO1”と“INI”のサッカーを愛するメンバーによるスペシャルユニット)の、期間限定デザインのセゾンカードも発行されるのでチェックしてみて。
なお、カード会員限定で入館チケットは10％割引に。「MIYASHITA PARK」におけるセゾンカードの利用に応じた抽選会など、会員向けの特別体験やオリジナル特典が多数用意されている。
「SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE」
期間：2026年5月29日(金)〜7月20日(祝)
時間：10時〜20時(最終入場19時30分) ※最終日のみ18時まで(最終入場17時30分)
会場：MIYASHITA PARK「or(オア)」
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1/2/3階
入場料：【平日】VIP(ドリンク付)：8000円、一般(18歳以上)：3900円、学生(中学生以上)：1500円、子ども(4〜12歳)：600円／【土日祝】VIP(ドリンク付)：1万円、一般(18歳以上)：4500円、学生(中学生以上)：1800円、子ども(4〜12歳)：800円
※セゾンカード・UCカード会員は優待価格(10％引き)で購入可能
※3歳以下・車いすの方は入場無料
■■熱気あふれるサッカー応援の聖地が登場！「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産」
「MIYASHITA PARK」では、2026年6月11日(木)から6月28日(日)までの期間、同所を「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産(略称:ミヤスタ)」と銘打ち、施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
「ファン、サポーターが一体となって熱狂を共有できるように」と、エンタメ、ファッション、フードなどさまざまなコンテンツが展開予定。サッカー初心者から熱心なサポーターまで楽しませてくれる。
そんなミヤスタで特に注目したいのは、サッカー日本代表を率いる森保監督の精巧な等身大フィギュア。試合中に幾度となく書き留められ、SNSでも「森保メモ」として大きな話題となったあの象徴的なシーンを完全再現。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」や「ベンチ前でメモを取る森保監督」と並んで記念撮影ができるミヤスタ限定のフォトスポットとなっている。
※設置場所はMIYASHITA PARK South 2階歩道橋スペース/MIYASHITA PARK 屋上芝生ひろば
また、2026年6月21日(日)は屋上芝生ひろばにて、「日本代表VSチュニジア代表戦」のパブリックビューイングが実施される予定(※事前申し込み制/無料)。元サッカー日本代表の稲本潤一さんもゲストとして登場予定！渋谷の空の下、大画面で繰り広げられる熱戦を多くのファンとともに分かち合おう。応募方法は、三井不動産公式X(旧Twitter)アカウント 「三井不動産BE THE CHANGE(@mf_bethechange)」にて別途案内。
「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産」
期間：2026年6月11日(木)〜6月28日(日)
会場：MIYASHITA PARK North 1階 「or(オア)」
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1/2/3階
■■“応援提灯”で会場が青に染まる！「SAMURAI BLUE 祭」
同じく「MIYASHITA PARK」にて2026年6月11日(木)から28日(日)までの期間、日本サッカー協会(JFA)が主催する、SAMURAI BLUEを応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE 祭」が開催される。
同イベントは、SAMURAI BLUEが掲げる合言葉「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」のもと、サッカー日本代表パートナー企業9社の特別協力を得て開催するもので、日本文化に根ざした「祭」をコンセプトに、さまざまなイベントやブースを展開。人々が集い、熱気を分かち合うことで、同期間に世界との戦いに挑むSAMURAI BLUEへの応援の輪を広げていく。
4階屋上の芝生ひろばに並ぶSAMURAI BLUEのチームカラー・青色の“応援提灯”は必見。初夏の渋谷が青に染まる。
そのほか、縁日をイメージしたイベントやフォトスポットも楽しめるほか、「青」をイメージしたオリジナルフードメニューも登場予定。また、同館南2階の吹き抜け広場には「JFA POP UP STORE」が出店され、和柄をモチーフにしたオフィシャル応援グッズなども販売される。賑わいと一体感に満ちた空間が演出される「SAMURAI BLUE 祭」に、ぜひ立ち寄ろう。
「SAMURAI BLUE 祭」
期間：2026年6月11日(木)19時30分〜6月28日(日)20時予定(通常営業時間 平日15時〜21時30分、土日祝 12時〜20時)
会場：MIYASHITA PARK 4階屋上 芝生ひろば
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10
入場料：無料
■■サッカーを自分らしく楽しめる！「adidas PLAY FREE PARK」
さらに「MIYASHITA PARK」4階の渋谷区立宮下公園・多目的運動施設には、誰もがサッカーを自由に楽しみ、熱狂できる特設ピッチとして「adidas PLAY FREE PARK(アディダス プレイ フリー パーク)」がオープン。こちらも、2026年6月11日(木)から6月28日(日)までの期間限定開催だ。
開催期間中は、特設ピッチにて行われる3対3フットボールトーナメントやアディダスアスリートやパートナーを招いた一夜限りのショーステージに加え、ピッチ外ではオリジナル証明写真「adiFOTO」での撮影や人気アーティストによる音楽ライブなど、サッカーを楽しめるコンテンツが多数展開予定。
3VS3 FOOTBALL(スリー ヴァーサス スリー フットボール)／6月20日・27日
特設ピッチにて2日間限定で、一般参加型の3対3フットボールトーナメントを開催。トーナメントを勝ち抜いたチームは、現役プロサッカー選手によるスペシャルチームと対決する。
【実施概要】
・日時
DAY 1：6月20日(土)
DAY 2：6月27日(土)
・スペシャルゲスト
DAY 1：喜田拓也選手、郷家友太選手、山根陸選手ほか
DAY 2：遠藤渓太選手、岡哲平選手、佐藤恵允選手ほか
※入場無料
※トーナメント参加チームの応募受付は終了しています
PLAY FREE SHOW(プレイ フリー ショー)／6月14日
スポーツやジャンルの垣根を超えた豪華ゲストが特別なショーステージに登壇。ゲストやコンテンツの詳細はアディダス公式SNSをチェック。
※入場無料
また、2026年6月11日(木)〜7月7日(火)の期間限定で、「MIYASHITA PARK」1階の「Park in Park」にFIFAワールドFIFAワールドカップ関連商品を取り揃えたポップアップストアが登場。各国代表ユニフォームをはじめとする関連アイテムが幅広くラインナップされ、限定ノベルティのプレゼントや歴代公式試合球の展示も行われる。
adidas PLAY FREE PARK
期間：2026年6月11日(木)〜6月28日(日)13時〜20時(土日 11時〜20時)
会場：渋谷区立宮下公園・多目的運動施設
住所：東京都渋谷区渋谷1-26-5 MIYASHITA PARK 4階
入場料：無料
期間限定ポップアップストア「adidas FIFA World Cup Store Rayard Miyashita Park “PLAY FREE STORE”」
期間：2026年6月11日(木)〜7月7日(火)
時間：11時〜21時
会場：MIYASHITA PARK 1階 Park in Park
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-20
「MIYASHITA PARK」で開催されるさまざまなイベント。「サッカー日本代表を応援するならこの場所！」という熱気あふれる同施設にみんなで集まって、世界へ向けて声援を届けよう！
文＝平井あゆみ、澤田麻依
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。