開催：2026.6.9 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 6 [マリナーズ] MLBの試合が9日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレー・ギブソン、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。 3回裏、3番 ピート・アロンソ 6球目を打ってセンタ&