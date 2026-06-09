開催：2026.6.9

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 6 [マリナーズ]

MLBの試合が9日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレー・ギブソン、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。

3回裏、3番 ピート・アロンソ 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 1-0 SEA

5回表、9番 ライアン・ブリス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 BAL 1-1 SEA、3番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでマリナーズ得点 BAL 1-5 SEA

7回裏、ピッチャー マシュー・ブラッシュがワイルドピッチでオリオールズ得点 BAL 2-5 SEA

8回表、4番 ランディ・アロザレーナ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 BAL 2-6 SEA

8回裏、8番 ブレイズ・アレクサンダー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-6 SEA

試合は3対6でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はオリオールズのトレー・ギブソンで、ここまで1勝1敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝4敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-09 10:26:07 更新