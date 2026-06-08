糖尿病治療薬「マンジャロ」などの個人間売買は法律違反（薬機法違反）に当たるとして、厚生労働省が注意を呼び掛けています。【要注意】「知らなかった」じゃ済まない！これが「マンジャロ」をダイエット目的で買ってはいけない“理由”です厚労省は「【マンジャロの個人間売買は違法です】」「マンジャロ、リベルサスなどの糖尿病治療薬を、SNSなどで許可なく販売するのは薬機法違反です」と投稿。その上で「自分の勝手