糖尿病治療薬「マンジャロ」などの個人間売買は法律違反（薬機法違反）に当たるとして、厚生労働省が注意を呼び掛けています。

【要注意】「知らなかった」じゃ済まない！ これが「マンジャロ」をダイエット目的で買ってはいけない“理由”です

厚労省は「【マンジャロの個人間売買は違法です】」「マンジャロ、リベルサスなどの糖尿病治療薬を、SNSなどで許可なく販売するのは薬機法違反です」と投稿。

その上で「自分の勝手な判断で使うと思わぬ健康被害の恐れがあり、見知らぬ人からの購入は偽造品のリスクもあるので大変危険です。絶対『売らない・買わない』、ご注意ください」と解説しています。

また「マンジャロなどの糖尿病治療薬をダイエットなど本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じる可能性があり、危険です」と説明。「美容医療を受ける際には、リスクや副作用について医師からよく説明を受け、確認・理解した上で、施術を受けるようにしましょう」と注意を促しています。

この投稿に対し、SNS上では「法律違反はきっちり処罰して」「糖尿病でマンジャロ必要な人が手に入りにくい」などの声が上がっています。