ぺップ・グアルディオラは今シーズン限りでマンチェスター・シティの指揮官を退任し、シティ・フットボール・グループのグローバル・アンバサダーに就任する。両者は、輝かしい10年間（2016-2026）で獲得した20個のタイトルを超える絆を維持することを望んでいる。エティハド・スタジアムの北スタンドは今後、グアルディオラの名前を冠することになり、そのメインエントランスには銅像も建立される見込みである。プレミアリー