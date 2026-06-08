APU・立命館アジア太平洋大学の学生団体が、地域の住民と協力して7日夜、大分県別府市でホタルの観賞会を開きました。光の乱舞に参加者から歓声が上がりました。 【写真を見る】「アメージング！」留学生と地域住民でホタル観賞会学生団体が放流したホタルが舞う夜大分・別府市 この観賞会はAPUの学生団体「WANTTO」が多くの人にホタルを見てもらおうと、地域住民らによるボランティア団体と協力して開催しました。