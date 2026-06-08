社労士のたかこ先生が、YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で「【経営者必見】パートのシフト設計が崩壊する？扶養制度見直しで会社が今すぐ準備すべきこと」と題した動画を公開した。動画では、現在議論されている健康保険の「被扶養者制度」の見直しについて、制度が実質廃止された場合の影響と、企業が取るべき対策を解説している。 たかこ先生はまず、制度見直しの議論が浮上した背景について