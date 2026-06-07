ヴィッセル神戸が見事に優勝を決めた「Ｊ１百年構想リーグ」。 プレーオフ第１戦をホームで５対０と快勝したアドバンテージを生かし、猛反撃を試みる鹿島アントラーズを振り切りました。 この結果を受け、今年８月に開幕する「ＡＦＣチャンピオンズリーグＥｌｉｔｅ」及び「ＡＦＣチャンピオンズリーグＴｗｏ」に出場するクラブが確定しました。 日本のクラブの出場権は６枠