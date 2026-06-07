ヴィッセル神戸が見事に優勝を決めた「Ｊ１百年構想リーグ」。

プレーオフ第１戦をホームで５対０と快勝したアドバンテージを生かし、猛反撃を試みる鹿島アントラーズを振り切りました。

この結果を受け、今年８月に開幕する「ＡＦＣチャンピオンズリーグＥｌｉｔｅ」及び「ＡＦＣチャンピオンズリーグＴｗｏ」に出場するクラブが確定しました。

日本のクラブの出場権は６枠

今回、日本のクラブに出場権が与えられたのは６枠です。

▼「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅダイレクト」３枠

⇒予選なしで直接「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅ」リーグステージから登場

▼「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅインダイレクト」２枠

⇒予選ステージにあたる「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅ」プレミナリーステージから登場し、勝利した場合は「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅ」リーグステージに、敗退した場合は「ＡＣＬ Ｔｗｏ」に出場

▼「ＡＣＬ Ｔｗｏ ダイレクト」１枠

⇒従来から与えられている「ＡＣＬ Ｔｗｏ」のグループステージから出場

「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅ」への出場クラブが、昨シーズンの２４クラブから３２クラブに増え、新たに２クラブにＡＣＬに参戦するチャンスが生まれした。

「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅダイレクト」として出場する３クラブ

「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅダイレクト」として出場するのは、次の３クラブ。

▼２０２５年Ｊ１リーグ優勝の「鹿島アントラーズ」

▼Ｊ１百年構想リーグ優勝の「ヴィッセル神戸」

▼２０２５年Ｊ１リーグ準優勝の「柏レイソル」

リーグステージから出場し、アジアNo.1のクラブを目指します。

「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅ インダイレクト」として出場する２クラブ

「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅ インダイレクト」として出場するのは、関西の２クラブ。

▼２０２５年Ｊ１リーグ３位の「京都サンガF．C．」

▼ＡＣＬ Ｔｗｏ ２０２５／２６優勝の「ガンバ大阪」

この２チームは、リーグステージが始まる前に重要なプレミナリーステージを戦います。

「ＡＣＬ Ｔｗｏ ダイレクト」で出場する１クラブ

そして、「ＡＣＬ Ｔｗｏ ダイレクト」で出場するのは、天皇杯第１０５回全日本サッカー選手権優勝の「ＦＣ町田ゼルビア」。

来シーズンは、６クラブがアジアを舞台に頂点を目指して戦います。

ここ３年間で２度のＪ１リーグ優勝、さらにＪ１百年構想リーグ優勝と３大会連続でＡＣＬに参戦するヴィッセル神戸が悲願のアジアの頂点へと駆け上がるのか？鹿島アントラーズ、ガンバ大阪といった名門クラブが再びアジアで輝きを放つのか？

「ＡＣＬ Ｅｌｉｔｅ」初挑戦となる柏レイソル、京都サンガの戦いも含めて注目です。