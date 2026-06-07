開催：2026.6.7 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 3 - 6 [Wソックス] MLBの試合が7日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとWソックスが対戦した。 フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するWソックスの先発投手はブランドン・アイサートで試合は開始した。 1回表、3番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってレフト