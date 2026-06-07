開催：2026.6.7

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 3 - 6 [Wソックス]

MLBの試合が7日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとWソックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するWソックスの先発投手はブランドン・アイサートで試合は開始した。

1回表、3番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 PHI 0-1 CWS、5番 チェース・マイドロス 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 PHI 0-2 CWS、6番 ジェーコブ・ゴンザレス 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 PHI 0-3 CWS、7番 トリスタン・ピーターズ 11球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 PHI 0-4 CWS

3回表、4番 コルソン・モンゴメリー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 PHI 0-5 CWS、6番 ジェーコブ・ゴンザレス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 PHI 0-6 CWS

4回裏、4番 アレク・ボーム 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-6 CWS

6回裏、5番 ブランドン・マーシュ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-6 CWS、8番 アドリア・ガルシア 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 3-6 CWS

試合は3対6でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝7敗0S。Wソックスのテーラーにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 08:00:32 更新