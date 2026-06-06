ハッピーカラーの絶品かき氷5店＜沖縄のかき氷の特徴は？＞マンゴーやドラゴンフルーツなど、旬の南国フルーツを使ったかき氷が人気。専門店も多く、年中食べられるのも魅力です。琉京甘味 SANS SOUCI／アセロラならではの甘酸っぱさが魅力「本部町アセロラかき氷たっぷりゼリーのせ」1300円 ※夏期限定沖縄県産食材と京都直送の食材を融合させたフードが人気のお店。「抹茶黒糖パフェ」1100円など、和スイーツも味わうことができ