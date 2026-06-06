ハッピーカラーの絶品かき氷5店

＜沖縄のかき氷の特徴は？＞

マンゴーやドラゴンフルーツなど、旬の南国フルーツを使ったかき氷が人気。専門店も多く、年中食べられるのも魅力です。



琉京甘味 SANS SOUCI／アセロラならではの甘酸っぱさが魅力

「本部町アセロラかき氷たっぷりゼリーのせ」1300円 ※夏期限定

沖縄県産食材と京都直送の食材を融合させたフードが人気のお店。「抹茶黒糖パフェ」1100円など、和スイーツも味わうことができます。

「本部町アセロラかき氷たっぷりゼリーのせ」は、本部半島でとれたアセロラをたっぷり使用！ 特製アセロラソースの酸味がさわやかな一品です。



■琉京甘味 SANS SOUCI（りゅうきょうかんみ さん すーしー）

住所：沖縄県北中城村荻道150-3

TEL：098-935-1012

営業時間：11〜15時LO、18〜21時LO（土・日曜、祝日は11〜21時LO）

定休日：不定休（要確認）



Fruit Café 松田商店／山盛りの南国果実に一目惚れ！

「たっちゅーマウンテン」1700円

店主の実家で栽培されたフルーツをかき氷などのスイーツに使用しているお店。マンゴーやパッションフルーツ、パイナップルがのった「たっちゅーマウンテン」はぜひオーダーしたい逸品です。てっぺんにはアセロラとカーブチー（柑橘類）をミックスしたアイスがのっています。



■Fruit Café 松田商店（ふるーつ かふぇ まつだしょうてん）

住所：沖縄県本部町建堅127

TEL：0980-43-8914

営業時間：9時〜15時30分LO（売り切れ次第終了）

定休日：木曜



「苺みるく」950円 ※春〜夏限定

外国人住宅の庭を利用した青空カフェ。県産フルーツを使ったかき氷を目当てに訪れる人も多い人気店です。

「苺みるく」は、宜野座村産イチゴを使った果肉入りのシロップに練乳をかけ、濃厚な味わいを楽しめます。抹茶のかき氷には、浦添市の特産品の一つである桑の葉を使っているそう。



■喫茶ニワトリ（きっさにわとり）

住所：沖縄県浦添市港川2-16-1

TEL：098-877-6189

営業時間：14〜17時

定休日：不定休



「沖縄マンゴー」950円

沖縄県産のフルーツなどを取り入れたかき氷は常時12種類。ふわふわの氷に合わせるシロップは、素材の味をしっかり楽しめるよう、すべて手作り！

「沖縄マンゴー」はマンゴーの甘さや風味が際立つシロップに、ミルクソース、マスカルポーネがよく合います。



■かんなplus（かんなぷらす）

住所：沖縄県北谷町宮城1-722

TEL：098-988-5688

営業時間：12〜19時（11〜2月は〜18時。Instaglamで要確認）

定休日：不定休



「美らぴかる」1350円

スイーツやドリンクのイメージを落とし込んだかき氷は、季節限定を含め6種類ほど。一杯で南国果実が味わえると地元でも人気のお店です。

「美らぴかる」は、上にはフローズンマンゴーやシロップがたっぷり！ 中にはナタデココやシークヮーサーミルクが入っています。



■天の群星（てぃんのむりぶし）

住所：沖縄県名護市宇茂佐の森1-2-8

TEL：0980-43-6467

営業時間：11時30分〜16時LO

定休日：日・月曜、祝日（10〜6月は土曜のみ営業）※臨時休業あり。Instagramにて要確認



ご当地氷菓 沖縄ぜんざい5店

＜沖縄ぜんざいとは？＞

甘く煮詰めた金時豆の上にかき氷をのせたもの。氷に黒糖シロップだけのシンプルなものから、アレンジ系までバリエーション豊富です。ぜんざい専門店のほか、食堂などのメニューにも見られ、1年を通して提供されています。



「アイスぜんざい」500円

沖縄ぜんざいの発祥店ともいわれ、親子3代にわたって通い詰めるファンもいる人気店。ふわりと口どけの軽い氷は、こまめに機械の刃を研ぐ丁寧な仕事の賜物です。

「アイスぜんざい」は創業以来変わらない製法で作られる金時豆がポイント。素朴な味で、氷との相性も抜群です。「イチゴミルク金時」700円も人気！

「パープルダイナマイト」750円

きめ細かい食感の氷は、ふっくら仕上げた金時豆との相性抜群！ スタンダードな「琉球ぜんざい」400円のほか、きなこと黒糖蜜を合わせた「金山」700円、マンゴーを使ったかき氷などもあります。

「パープルダイナマイト」は、紅芋パウダーと紅芋アイスの存在感が印象的。黒糖生姜シロップが味のアクセントになっています。

新垣ぜんざい屋／ぜんざい一筋60年以上！ 老舗が守り続ける味

「氷ぜんざい」350円

メニューは「氷ぜんざい」のみ！ 金時豆を大鍋で長時間じっくり煮込むことで、ふっくらと仕上がります。

氷の冷たさと金時豆の甘さを楽しんでもらいたいと、冷房機器がないのもこの店ならでは。近接する沖縄そばの老舗「きしもと食堂本店」とセットで訪れる人も多いのだとか。



■新垣ぜんざい屋（あらかきぜんざいや）

住所：沖縄県本部町渡久地11-2

TEL：0980-47-4731

営業時間：12〜18時（売り切れ次第終了）

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）



いなみね冷し物専門店 お食事処／かき氷に描かれたユニークフェイスがキュート

「白熊」800円

創業30年以上になる糸満市の有名店。定食なども充実していて、食堂としての利用もOKです。

巨大なかき氷を顔に見立てた「白熊」は、高さ約30cmはあるビッグサイズ！ 地元客からも愛される看板メニューです。ミカンやパインで作られた顔が表情豊かでかわいい♪ 練乳かき氷の下には金時豆が隠れています。

「三色金時」500円

「とうふちゃんぷるー」780 円など、食堂メニューが揃う大衆食堂ですが、かき氷やぜんざいなど甘味メニューも豊富。創業時から続く、カラフルかき氷のパイオニア的存在として知られています。

「三色金時」は赤、黄、緑の3種のシロップを食べたいという欲張りなリクエストから誕生した名物です。



■ひがし食堂（ひがししょくどう）

住所：沖縄県名護市大東2-7-1

TEL：0980-53-4084

営業時間：11〜18時

定休日：不定休





●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ沖縄'27』に掲載した記事を元に作成しています。

