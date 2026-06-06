俳優の趣里さん（35）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。元・キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（71）との母娘ショットを披露した。スペシャルゲストとして出演伊藤さんが開催する全国ホールツアー「伊藤蘭コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』」に、スペシャルゲストとして出演した趣里さん。インスタグラムで「本当にありがとうございました！」といい、伊藤さんと並ぶ関係者らとの集合写真と、自身のソロシ