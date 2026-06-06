俳優の趣里さん（35）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。元・キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（71）との母娘ショットを披露した。

スペシャルゲストとして出演

伊藤さんが開催する全国ホールツアー「伊藤蘭コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』」に、スペシャルゲストとして出演した趣里さん。インスタグラムで「本当にありがとうございました！」といい、伊藤さんと並ぶ関係者らとの集合写真と、自身のソロショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち3枚目では、ピンクのミニワンピ姿の趣里さんが、白い壁の前でピースサインするソロショットを披露していた。4枚目では、趣里さんは鮮やかなイエローのノースリーブのトップスとスカートの衣装だった。

この投稿には、「より可愛くなっててびっくり！」「スタイルいい」「とっても素晴らしい母娘」「最高で最強の母娘」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられていた。

趣里さんは25年8月、ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」元メンバーで俳優の三山凌輝さん（27）との結婚と妊娠を発表。9月に第一子誕生を公表した。