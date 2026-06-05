「お～いお茶」を販売する株式会社伊藤園は、6月1日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、2025年シーズンに放ったホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトルの販売開始することを発表。すべてのイラストを手掛けた田村大氏による制作が反響を呼んでいる。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪”まさかの事態に「AIで