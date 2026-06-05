Eveが、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカのアニメコラボレーション・ミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。本映像はTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の本編映像を使用したスペシャルMVだ。映像制作は「僕らまだアンダーグラウンド」MV、「Bubble feat. Uta」MV、映画『Adam by Eve: A Live in Animation』、さ