SiMが、7月4日22時よりTOKYO MXほか各局にて放送開始のTVアニメ『BLACK TORCH』のオープニングテーマに新曲「FREEZE ME UP」を書き下ろした。テーマ曲情報解禁と同時にアニメの新プロモーションビデオも公開された。新プロモーションビデオでは各キャラクターの姿に加え、オープニングテーマであるSiM「FREEZE ME UP」の音源の一部も初公開。迫力のバトルシーンと魅力的なテーマ曲をひと足先にチェックして、7月の放送開始を楽しみ