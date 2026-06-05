元々オデッセイのパターを開発し、多くのマレット型の名器を生み出してきて、数年前からスコッティ・キャメロンのチームに参画している、オースティ・ローリンソン氏が来日。国内男子ツアー会場で、直近のパターの話題について幾つか質問に回答してくれた。【画像】幡地も驚くヘッドカバーもデザインがエグい！急遽来日したのは、未発表の『GOLO6.2』をツアープロに見せて反応を知るためだった。オースティが変わった模様の白いヘ