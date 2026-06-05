なんじゃこれ!? 日本伝統の「青海波」模様のキャメロンパターを発見！ 選手の反応は？
元々オデッセイのパターを開発し、多くのマレット型の名器を生み出してきて、数年前からスコッティ・キャメロンのチームに参画している、オースティ・ローリンソン氏が来日。国内男子ツアー会場で、直近のパターの話題について幾つか質問に回答してくれた。
【画像】幡地も驚くヘッドカバーもデザインがエグい！
急遽来日したのは、未発表の『GOLO6.2』をツアープロに見せて反応を知るためだった。オースティが変わった模様の白いヘッドカバーのパターを取り出すと、『GOLO』ユーザーを中心に、打って感想を貰いに行く。 最初に試したのは、別の『GOLO6.2』を使う玉城海伍。「ちょっとボクのモノと打感が違います。ちょっと遅めのグリーンはボクので、早いグリーンは今打ったものが合う感じがしました」という第一印象。打感の接触が長い感じする「トレリウムに替えられますか？」と質問しつつも「ボトムの感じがめっちゃイイ」とデザインにも驚いた模様。
それもそのはず、通常のツアーオンリーのサークルTにもない、ド派手なミーリング加工がソールに施されていた。着物や器など“縁起物”によく使われてきた日本伝統の「青海波」模様のようウロコが彫られており、光の加減で何とも言えない複雑な表情を見せる特別なソールになっていた。 『GOLO』ユーザーの幡地隆寛も試して「打感が重い感じ。角に丸みがある理由はなぜ？」とオースティに問う。すると「見た目の部分でソフトにしたほうが“Melt to the ground”というか、芝に馴染んで見えるから『PHANTOM 9.5R』もそうだけど、好む選手がすごく増えている」との回答。
納得した様子でソールの青海波デザインにも目を向け「ボクら（ツアープロ）にもこの模様つけてもらえるのかな……、サークルTになっちゃいますよね？ でも限定感があってカッコいい。ヘッドカバーもむちゃくちゃイイ」とつぶやいていた。 「JAPAN LIMITED」と刻印された気になるパターの中身についてオースティに尋ねるも、「まだ詳しくは言えないんだ。さっき選手から聞かれたように、フェースインサートはSSSとだけは答えざるを得ないけど、モノの設計や詳細については喋れないよ」とのこと。 和風のデザインが施されたかなりのレア物だけにその詳細が気になるが、日本の担当者は「時がくれば分かります」とのことだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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スコッティ・キャメロンの選手がブレード型?マレット型へと快適に移行できる理由は「手の位置」がカギだった
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それもそのはず、通常のツアーオンリーのサークルTにもない、ド派手なミーリング加工がソールに施されていた。着物や器など“縁起物”によく使われてきた日本伝統の「青海波」模様のようウロコが彫られており、光の加減で何とも言えない複雑な表情を見せる特別なソールになっていた。 『GOLO』ユーザーの幡地隆寛も試して「打感が重い感じ。角に丸みがある理由はなぜ？」とオースティに問う。すると「見た目の部分でソフトにしたほうが“Melt to the ground”というか、芝に馴染んで見えるから『PHANTOM 9.5R』もそうだけど、好む選手がすごく増えている」との回答。
納得した様子でソールの青海波デザインにも目を向け「ボクら（ツアープロ）にもこの模様つけてもらえるのかな……、サークルTになっちゃいますよね？ でも限定感があってカッコいい。ヘッドカバーもむちゃくちゃイイ」とつぶやいていた。 「JAPAN LIMITED」と刻印された気になるパターの中身についてオースティに尋ねるも、「まだ詳しくは言えないんだ。さっき選手から聞かれたように、フェースインサートはSSSとだけは答えざるを得ないけど、モノの設計や詳細については喋れないよ」とのこと。 和風のデザインが施されたかなりのレア物だけにその詳細が気になるが、日本の担当者は「時がくれば分かります」とのことだった。
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