日本航空（JAL）とNTTドコモは6月5日、JALが提供するモバイル通信サービス「JAL MOBILE（JALモバイル）」でドコモの「ahamo（アハモ）」が利用できる、「JALモバイル powered by ahamo」の提供を6月25日に開始すると発表した。アハモの料金・機能をそのままに、JALが独自の特典を上乗せしたプランで、月額料金は2,970円、データ量は30GB。海外データ通信は91の国・地域で追加料金不要、国内通話は5分以内が無料となる。利用には「J