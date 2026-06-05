日本航空（JAL）とNTTドコモは6月5日、JALが提供するモバイル通信サービス「JAL MOBILE（JALモバイル）」でドコモの「ahamo（アハモ）」が利用できる、「JALモバイル powered by ahamo」の提供を6月25日に開始すると発表した。

アハモの料金・機能をそのままに、JALが独自の特典を上乗せしたプランで、月額料金は2,970円、データ量は30GB。海外データ通信は91の国・地域で追加料金不要、国内通話は5分以内が無料となる。利用には「JALモバイルオプション」（申込手数料2,200円）の申し込みが必要。ドコモがパートナー企業ブランド向けにアハモを提供するのは初めて。

特典として、国内線特典航空券「どこかにマイル」を通常7,000マイルのところ1,500マイルで交換できるクーポンを年1回付与する。さらに毎月の継続利用で125マイル、JALグループ便の対象運賃利用で国内線1区間50マイル・国際線100マイルが積算されるほか、Life Statusポイント（LSP）も毎月1ポイント積算される。

提供開始の記念キャンペーンとして、新規契約で1,000マイル、他社からのMNP乗り換えで5,000マイルを積算するほか、期間中はJALモバイルオプションの申込手数料（通常2,200円）が無料となる。終了時期は未定。

JALは2025年4月にインターネットイニシアティブ（IIJ）との協業でJALモバイルの提供を開始。月額850円からの8つの料金プランを設定し、ボーナスマイルなどの特典も付与している。契約数は非公表だが、JALマイレージ・ライフスタイル事業本部長の西田真吾執行役員によると「大変好評。我々もびっくりするくらいの契約をいただいている」という。一方で、大手通信キャリアの通信環境や、海外でのシームレスな通信を求める声が多数あり、今回のサービス拡充に至った。

西田氏は、「MNOの通信環境を求めるお客様にも満足いただけるのでは。JALマイルとdポイントの両取りができる魅力的なサービス。契約をしないともったいないプランだ」と太鼓判を押した。