マイナビは6月4日、「高校生のアルバイト調査(2026年)」の結果を発表した。調査は2026年2月18日〜3月2日、15〜18歳の高校生(高専、専門学校は除く)926名(うちアルバイト就業者644名)を対象にインターネットで行われた。○高校生のアルバイト就業率は、25.2%で前年から減少現在アルバイトをしている高校生の割合は25.2%で、前年から2.2pt減少した。アルバイト就業経験率(「アルバイトをしている」＋「現在アルバイトをしていないが